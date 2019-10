Gobernadores continúan en la lucha por el Fondo Minero

GUERRERO.- Los gobernadores de Zacatecas, Guerrero, Durango y Chihuahua, se mantendrán en la lucha por lograr que el Fondo Minero se invierta en los municipios donde se realizan las actividades extractivas, para lo cual enviarán una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la Convención Internacional de Minería, el gobernador Alejandro Tello Cristerna explicó que las modificaciones para invertir los recursos del Fondo Minero en programas sociales representa un gran golpe para las finanzas municipales.

Recordó que Zacatecas era el segundo estado en recibir la mayor cantidad de recurso por este concepto, solo después de Sonora, lo que le representaba un promedio de 700 millones de pesos al año.

El recurso se invertía en la construcción de infraestructura básica que generaba fuentes de empleo y permitía un desarrollo económico de la entidad, por lo que destacó la importancia de que tanto legisladores federales como gobernadores abonen a “la lucha respetuosa” para la conservación del Fondo Minero.

“Hablo por los gobernadores al decir que no estamos de acuerdo en que el 85% de ese recurso se vaya a educación. No sería justo que estados no mineros puedan beneficiarse de esos recursos, perdería la esencia del fondo”, manifestó Tello Cristerna.