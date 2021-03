Gobernabilidad y servicio, visión de Salvador Estrada para la Capital

ZACATECAS.- El Ayuntamiento de Zacatecas continuará con los programas que ya se traían y han funcionado, aseguró Salvador Estrada González.

Estrada González rindió protesta como alcalde en sustitución de Ulises Mejía Haro, quien pidió licencia para participar en el proceso electoral.

También, comentó el nuevo alcalde, estarán atentos a la supervisión de obras públicas para evitar retrasos en procesos físicos y administrativos.

“¿Por qué seguir con esta línea? porque nos ha dado el tema de la cercanía con la gente, conoces a las personas y habitantes de las colonias, platicas con ellos y te dan sus inquietudes, sus necesidades, ves qué se puede resolver y qué no; creo que es un área de oportunidad muy buena que no me gustaría desaprovechar”.