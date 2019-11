Gestionan la instalación de la Universidad Microsoft

ZACATECAS.- El Gobierno del Estado inició las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se instale en Zacatecas una de las tres universidades Microsoft que se construirán en el país, informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, para lo cual presentará una propuesta formal el 4 de diciembre.

Explicó que en coordinación con la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, acudió a la SEP para reunirse con el titular, Esteban Moctezuma Barragán, a quien le plantearon que sea Zacatecas la sede de la Universidad Microsoft que se instalará en el centro del país.

De conseguir este proyecto para la entidad, se ubicará en Quantum Ciudad del Conocimiento, la cual se enfocará en el manejo de la tecnología. Un beneficio adicional, es que los egresados de esta universidad tendrían la oportunidad de trabajar en la empresa multinacional.

Además, aseguró que la administración estatal está dispuesta a utilizar la tecnología de Microsoft en el combate a la corrupción, por lo que se dijo de acuerdo en que todos los funcionarios públicos sean investigados y hagan público su patrimonio.

Tello Cristerna agregó que otro planteamiento en el que se insistió al secretario de Educación Pública, es en que se federalice la nómina magisterial.

Ante la inconformidad y el anuncio de posibles movilizaciones por parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), para exigir un aumento salarial el próximo año, aseguró que dialogará con ellos.

El mandatario estatal invitó a los sindicalizados a entender la situación económica, debido al recorte histórico que se anticipa en el presupuesto 2020.

Comentó que a diferencia de sus antecesores no contratará deuda para cubrir los salarios y aunque una opción es hacer recortes de personal, “buscará que se conserve la fuente de trabajo de todos los trabajadores de gobierno”.

Alejandro Tello Cristerna también habló del nombramiento del exgobernador Miguel Alonso Reyes como secretario adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de quien dijo respeta su designación.

No obstante, lamentó que el final del mandato de su antecesor este fue señalado por presuntos actos de corrupción y nunca salió a desmentir las acusaciones en su contra, situación que él no repetirá.

Por ello, el gobernador explicó que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora por Morena, Soledad Luévano Cantú, debido a las difamaciones que hizo en su contra.

“No voy a aceptar que se me calumnie, que de manera irresponsable se me señale por malos manejos del Fondo Minero… no aceptaré que se manche mi nombre o el de mi familia y por ello, tendrá una respuesta legal”, comentó el mandatario estatal.