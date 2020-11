Éstas son las emotivas palabras que Pepe Aguilar dedicó a Flor Silvestre

ZACATECAS.- La cantante y actriz Flor Silvestre falleció este miércoles en su rancho, El Soyate, por lo que hoy jueves la familia Aguilar transmitió en vivo una misa para despedirla.

Ángela Aguilar, la nieta de la cantante, realizó la transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, por lo que los seguidores pudieron ser partícipes de la misa de cuerpo presente.

En El Soyate, rancho donde se ofició la misa, estuvieron presentes los hijos, los nietos y algunos familiares de la viuda de Antonio Aguilar.

Al terminar la celebración eucarística, Pepe Aguilar dedicó unas emotivas palabras en las que recordó a su mamá, Flor Silvestre.

El vocalista señaló que la gente zacatecana siempre la ha aceptó y que Flor Silvestre se sintió parte de Zacatecas.

Además de esto, quiso agradecer a las personas que estuvieron al pendiente de la cantante.

Después de eso, Pepe recordó como era Flor de mamá, cómo trataba a sus hijos y la manera en la que los educó.

“Era medio enojona, entonces nos agarraba. Toño siempre fue su preferido, pero eso nosotros lo aceptamos a regañadientes, era una mujer muy buena que tenía unos valores muy profundos, cristianos, y así nos trató de educar, aunque muchos nos volvimos medio rebeldes. Me quiero quedar con mi madre chistosa, coqueta, divertida, traviesa, nos daba todo.”, recordó.

Señaló que con la muerte de la cantante se termina una era, pero que él y su familia continuarán con una nueva, en la que se compromete a tener en alto el nombre de Zacatecas.

“(…) hoy termina una era y en nuestras manos está la que sigue, me comprometo que por mi no va a quedar y que Zacatecas se seguirá escuchando en todo el mundo con el mismo respeto, orgullo y los mismos valores que nos enseñó esta mujer y su marido”, detalló.

Por último, refirió que su mamá quería estar con su padre, Antonio Aguilar, y recordó el amor que había entre los dos.

“Por fin llegaste, cómo fregaste desde que se fue mi papá y ahora se te hizo, ahí vas a estar, se quería ir con él y se tardó 13 años y van a estar eternamente (…), me voy a quedar con eso, mi madre no se va, se expandió, este fue su vehículo y ahora está en todos lados. En el momento que yo quiera y en el segundo que se me antoje puedo cerrar los ojos y estar con mi madre. Mi papá ha de estar pegando brincos de felicidad porque llevaba 13 años solo y ya llego su compañera”, finalizó.