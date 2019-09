Esperará Auditor resolución del Juzgado

ZACATECAS.- Raúl Brito Berúmen titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se dijo sorprendido por la noticia de que integrantes de los comités de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción interpusieron un amparo contra la LXIII Legislatura por su elección al frente del organismo.

Agregó que a la fecha no ha recibido ninguna notificación de manera formal, pues se enteró por los medios de comunicación y aunque el amparo es contra la Legislatura, será respetuoso de la ley.

En este sentido, dijo que estará a la espera de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Tercer Circuito del Poder Judicial Federal, donde se interpuso el amparo.

El auditor aseguró desconocer el proceso que se debe seguir, ya que aún no ha sido notificado, por lo que una vez que esto ocurra, leerá la demanda de amparo y a partir de ahí, tomará una decisión.

Explicó que tiene una buena relación con los integrantes de los comités de Participación Ciudadana a los cuales se les ha presentado más del 90 por ciento de las cuentas públicas del ejercicio 2019, aunado a las denuncias y las acciones resarcitorias que la ASE ha realizado recientemente.

“Desconozco los motivos que tienen ellos, pero, por lo que ha salido en los medios de comunicación, donde dicen que el procedimiento no estuvo apegado a derecho, es algo que a mí no me toca decidir”, dijo Brito Berúmen.