Entregan insumos y aparatos funcionales a APAC

La presidenta de APAC recibió el equipo donado.

Comprometido con la inclusión y la salud de los grupos vulnerables, el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla entregó aparatos funcionales y distintos insumos a la Asociación Pro Paralítico Cerebral (APAC), esto a través de la Secretaría del Bienestar Social.

En su mensaje, Chávez Padilla reconoció la sensibilidad de quienes laboran en APAC, porque no dan cabida y no tienen un ápice de debilidad, “porque no flaquean y no decaen en la atención y esfuerzo necesarios para atender a los beneficiarios de la asociación”, aseguró el alcalde.

Además, dijo que la asociación tiene una distinción muy importante y es que buscan siempre la justicia igualitaria, y ésta se refiere a que todos tengan no lo mismo, sino lo que cada uno requiere para tener igualdad de condiciones según su propia necesidad.

Equipo humano valioso

El alcalde guadalupense dijo que el equipo humano es lo que más vale de la institución, “el poder atender a otro ser humano que requiere un doble esfuerzo habla de una sensibilidad fuerte que se practica todos los días”, expresó.

Julio César Chávez expresó su amplio reconocimiento a Norma Angélica Delgadillo Guerrero, Presidenta de APAC, así como de Michelle Alejandra Arrue Ortega, quien funge también como Presidenta y Directora Operativa de la institución, al personal docente, de apoyo, e incluso a los alumnos y padres de familia, porque –dijo– todos dan siempre su máximo esfuerzo.