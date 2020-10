Entre cuestionamientos, secretario de salud rinde comparecencia

ZACATECAS.- Entre serios cuestionamientos sobre el acceso a las pruebas de Covid-19 en Zacatecas, la falta de atención en los números de emergencia para casos sospechosos de coronavirus e incluso irregularidades en la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) se realizó la glosa del secretario de Salud Gilberto Breña Cantú.

De igual manera, diputados reprocharon al secretario su forma de “evadir preguntas” e incluso el legislador Omar Carrera abandonó la comparecencia debido a que el funcionario estatal “no respondió ninguno de los cuestionamientos que se le realizaron”.

El diputado Javier Calzada resaltó la dificultad para realizarse la prueba del Covid-19, lo que consideró “es un calvario” y aseguró que la tardanza y negativa de la toma de muestras para el virus ha sido un factor en la muerte de una parte de los zacatecanos.

Navidad Rayas legisladora de Morena señaló irregularidades como indemnizaciones excesivas a personas cercanas al secretario; además cuestionó un convenio con el Hospital San Agustín para hacer pruebas de Covid-19, las cuales son procesadas en el laboratorio estatal.

La diputada migrante Lizbeth Márquez le preguntó a Breña Cantú sobre la repatriación de cadáveres, ya que hasta el momento hay al menos 71 solicitudes, y los cuerpos han permanecido meses en Estados Unidos, debido a que no hay reformas en la ley que permitan su traslado.

Breña Cantú respondió que se han repatriado tres cuerpos.

Mónica Borrego reprochó que pacientes que se comunican a líneas de emergencia no son atendidos y no se les da el seguimiento necesario; además de que no existe una estrategia para atender a personas con comorbilidades como diabetes, enfermedad que padece el 9.4% de la población e hipertensión con 5.9% de la población, quienes son más vulnerables ante el Covid-19.

La legisladora Karla Valdez quien es médico cuestionó al secretario sobre el “Bono Covid” a trabajadores de salud. La Secretaría de Finanzas (Sefin) asegura que es responsabilidad de la Federación brindar el recurso, mientras que la SSZ comenta que el gobierno del estado es el encargado de gestionarlo.

Acciones para enfrentar pandemia

Dentro de las acciones para enfrentar la pandemia, Breña Cantú informó que se acondicionó la Uneme de Urgencias de Guadalupe como Unidad Especial para atender a pacientes con Covid-19, por lo que invirtieron 14.8 millones de pesos y tiene una capacidad de 84 camas hospitalarias; de las cuales, 59 tienen ventilador para atender a pacientes graves.

De igual manera, en Fresnillo se utilizó el Hospital de la Mujer para atender a los pacientes que necesitan ser internados en El Mineral y consta de 50 camas; 50 monitores; 20 ventiladores pediátricos; así como 68 mil 659 piezas de insumos médicos y equipo protección personal.

El 20 y 21 de febrero personal del Laboratorio Estatal acudió a capacitarse sobre la metodología y diagnóstico del nuevo coronavirus; el 02 de marzo se realizó la primera prueba.

Del 20 de marzo al 31 de mayo instalaron 14 filtros sanitarios en el aeropuerto y centrales de autobuses de Zacatecas, Fresnillo; así como en las UNIRSE de Malpaso, Sombrerete, Trancoso y Concepción del Oro.

De igual manera se evaluaron 330 mil unidades automotrices y a 840 mil personas; de ellos, 5 mil 241 fueron migrantes provenientes de Estados Unidos.

Breña Cantú informó que se realizaron 13 mil 197 visitas de capacitación al sector público con medidas preventivas ante el Covid-19; asimismo, se realizaron 4 mil 525 visitas de revisión sanitaria a establecimientos esenciales y no esenciales.

También se acondicionaron dos unidades móviles para el traslado de pacientes sospechosos de coronavirus; así como una capsula.

Trabajadores de la Salud

El médico informó que hay 8 mil 572 trabajadores de salud en el estado, de los cuales, 1 mil 523 se retiraron del servicio por presentar padecimientos que los hacen vulnerables ante el coronavirus.

De este 18% de la población médica vulnerable, 319 son médicos, 635 enfermeros, 298 paramédicos y 271 administrativos.

Para hacerle frente a la pandemia se contrataron de manera temporal a 43 médicos; 200 enfermeras; 38 paramédicos y 62 administrativos.

Por parte del Insabi contrataron 153 trabajadores: seis médicos especialistas; 25 generales y 117 enfermeras con un recurso de 31 millones de pesos.

Recursos financieros

Breña Cantú informó que al 25 de septiembre se destinaron 108 millones de pesos para gastos de operación y compra de equipo médico.

El único recurso ampliado fue por el orden de los 80 millones de pesos proveniente de gobierno del Estado; de igual forma recibieron 1 millón 340 mil pesos a manera de donación, recurso utilizado para insumos y equipo para hacer frente a la pandemia.

Servicios de la SSZ

El funcionario explicó que de enero a junio, la SSZ brindó 317 mil consultas de medicina general; 72 mil relacionadas a enfermedades crónico-degenerativas; 20 mil a planificación familiar; 19 mil a mujeres embarazadas y 3 mil 100 están relacionadas a salud mental.

En el segundo nivel hubo 13 mil 368 egresos; 5 mil 097 partos; 76 mil 500 atenciones de urgencias; se realizaron 12 mil 398 procedimientos quirúrgicos; 866 mil estudios y 45 mil rayos X. Además se acreditaron todas las unidades médicas del estado.

De igual forma realizaron tres jornadas de vacunación donde se aplicaron 1.4 millones de dosis. También se realizaron 11 mil 205 pruebas para detectar cáncer cervicouterino y 16 mil 189 para detectar cáncer de mama.

Contagios en personal de salud

El funcionario informó que se han presentado 1 mil 463 contagios por Covid-19 en personal de Salud; de ellos 266 aún permanecen activos.

Del total de personas: 598 pertenecen al IMSS; 79 al IMSS Bienestar; 179 al ISSSTE; 76 a instituciones particulares; 539 a SSZ y 12 a la Sedena. En este sentido, el funcionario aseguró que la mayoría de los contagios se dan de forma comunitaria fuera del centro de trabajo.

En cuanto a trabajadores de Seguridad Pública se han presentado 133 contagios; 108 están recuperados y se han presentado siete decesos; en cuanto a personas Privadas de su Libertad en centros penitenciarios han habido ocho contagios, de los cuales, siete se han recuperado satisfactoriamente.