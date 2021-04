En riesgo de derrumbe más de 184 inmuebles

ZACATECAS.- En la capital zacatecana hay 184 inmuebles en riesgo de colapso, y están ubicados desde las colonias Díaz Ordaz hasta Sierra de Álica y Lomas de la Soledad.

Rafael Sánchez Presa, director de la Junta de Monumentos de Zacatecas, informó que de los 184 inmuebles, el 60% se encuentran en semáforo rojo, es decir, riesgo máximo; mientras que el 40% se encuentra en riesgo latente.

El funcionario aseguró que cada año se realiza un inventario de los inmuebles que representan algún riesgo de derrumbe, además, se tiene comunicación con los propietarios para exhortarles a darles mantenimiento.

En este sentido, informó que la junta tiene un convenio con la asociación Mariana Trinitaria para la adquisición a un precio menor de cemento, pintura e impermeabilizante para rehabilitar los inmuebles y evitar mayores daños, solamente se debe acudir a la junta para solicitar el apoyo.

“Es una herramienta para mantener al día a los inmuebles, esta labor tiene que ver con el inmueble si está ocupado; si el propietario es una persona con recurso o sin recurso; si es un edificio público o no. Aquí no hay discriminación y se trata de un apoyo para todos”, dijo.

En cuanto al tema de propiedades intestadas, aseguró que “es un reto que no se ha podido lograr”; ya que varias fincas no pueden ser intervenidas debido a que hay problemas con la herencia y mientras no son resueltos, “nadie quiere hacerse responsable de los inmuebles”.

Derivado de ello, informó que la mayoría de los inmuebles en peligro son propiedades intestadas; por lo que exhortó a los dueños dar mantenimiento y procurar los inmuebles, que al descuidarlos, podrían causar daños materiales e incluso perdidas humanas.

Sánchez Presa recordó que las temporadas de lluvias en el estado están por empezar, por lo que urgió a los propietarios al menos impermeabilizar los techos, desazolvar canales y canaletas para evitar la acumulación de agua y humedad.