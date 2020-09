En mercado de abastos continúa la aplicación de medidas sanitarias

ZACATECAS.- En el mercado de abastos de Zacatecas continúan con la aplicación de medidas de sanidad, pese a que en algunos otros lugares ya no lo hacen.

A poco más de cinco meses de que llegó el primer caso positivo de Covid-19 a Zacatecas, los filtros sanitarios en el mercado de abastos se siguen instalando.

De acuerdo con el personal de los filtros, actualmente se instalan a partir de la 1 de la tarde debido a que a esa hora comienza la afluencia de personas.

Mientras que anteriormente lo hacían desde las 9 de la mañana.

Las indicaciones que tenemos es instalar el filtro a la 1 de la tarde, donde checamos temperatura y prohibimos el acceso a personas de edad avanzada”, explicó un hombre que se encentraba en el filtro.

Además, dijo que los fines de semana es cuando aumenta la circulación de las personas.

En un recorrido que realizó Imagen por el mercado de abastos, se comprobó que la mayoría de la ciudadanía utiliza cubrebocas, tanto comerciantes como clientes

Sin embargo, aún hay personas que omiten el uso de medidas de sanidad o lo hacen incorrectamente.

Al interior de los establecimientos hay señalamientos para guardar la sana distancia.

No obstante, no son cumplidos en su totalidad, pues la gente no respeta el metro y medio de distancia entre ellos.

En un sondeo que se realizó Imagen se comprobó que la gente poco a poco ha perdido el temor de salir de sus casas,.

La mayoría aseguran que con el uso del cubrebocas se sienten protegidos.

La verdad yo salgo normalmente creo que el temor de contraer el virus ya no lo tengo como antes, siempre uso mi cubrebocas y aunque se que no puede ser suficiente, me siento protegida”, expresó una ciudadana.

La afluencia de personas es regular, quienes acuden a comprar frutas y verduras o artículos para el hogar.