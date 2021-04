En las nubes, precios del limón, aguacate y pepino

ZACATECAS.- El aumento de precio en limón persa y sin semilla, así como en el aguacate Hass ha impactado de forma negativa tanto a vendedores como a consumidores en la ciudad de Zacatecas.

Y es que el precio del primero alcanza los 40 pesos, mientras que el aguacate roza los 60 pesos.

El precio de ambos productos se elevó desde finales de marzo.

Los comerciantes aún luchan por sobrevivir a la pandemia del Covid-19, que provocó que sus ventas bajaran hasta en un 50 por ciento.

Con esta alza de precios aseguraron que volverán a tener dificultades.

Antes del alza en estos productos, los vendedores adquirían entre 2 y 3 cajas de aguacate, la misma cantidad que las rejas de limón.

Sin embargo, los mercaderes ya no tienen la solvencia para adquirir la mercancía.

En un recorrido en el Mercado El Laberinto, así como en el Mercado Arroyo de la Plata, algunos comerciantes explicaron que el precio de aguacate se ofrece a 60 pesos el kilo; otros lo venden entre 55 y 56 pesos,;mientras que el precio de kilo de limón se vende entre 36 y 40 pesos.

“Yo compraba hasta dos cajas de aguacate, pero ya no me arriesgo. la gente solo agarra los que ven buenos y andan manoseando los demás y con estos precios pues no alcanzo; tampoco porque la gente no compra el kilo, ya compran menos, imagínese: el aguacate ya se da en $60, el limón en $34 pesos y la gente tampoco alcanza”, comentó Octavio, quien tiene un negocio de venta de frutas y verduras.