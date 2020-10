En completo olvido, la Plaza Bicentenario

ZACATECAS.- A 10 años de la inauguración de la Plaza Bicentenario, su explanada y alrededores permanecen en el olvido.

Ni el municipio, ni el estado parecen querer hacerse cargo del espacio público.

La puerta principal para los peatones que lleva al Centro Histórico se convirtió en una zona de peligro, principalmente para adultos mayores y personas con discapacidad.

El descuido es evidente cuando se camina por esta zona, el concreto está levantado en distintos puntos de la explanada, pero sobre todo alrededor del alumbrado y las fuentes.

Al realizar un recorrido por todo el espacio se observó que incluso en el complejo de Plazuela del Vivac, que conecta la entrada a Bicentenario, se replica la situación.

Algunos comerciantes del lugar aseguraron que ya comentaron la situación al Ayuntamiento de Zacatecas, pero no tuvieron respuesta.

Además, detallaron ser espectadores de múltiples accidentes, principalmente en niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Es peligroso y no se considera un espacio para todos, este camino lo recorro todos los días. Hay muchísima gente y todos van a la carrera, nadie se detiene a ayudar o guiar al que no puede caminar o no ve”, compartió Antonio Castro.