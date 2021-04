El obispo considera como prioridad la paz, el perdón y la fe

ZACATECAS.- Durante la celebración religiosa del domingo de la divina misericordia, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, resaltó tres consideraciones; la paz, el perdón y la fe.

Dijo que una semana después del gran día de la resurrección, es la conclusión del periodo vacacional para algunos, ambiente de trabajo para otros; pero, también, de situaciones de enfermedades o familiares para muchos.

En cuanto a las consideraciones, comentó Noriega Barceló, la primera es “a la paz del corazón como don y como regalo; la paz que nos viene del resucitado, es el primer fruto, no lo olvidemos, y es esa experiencia y vivencia que buscamos”.

Lo anterior lo relacionó con expresiones que decimos, como las siguientes; estoy en paz, tengo la conciencia tranquila, puedo morir en paz.

“E l señor ha resucitado para que tú vivas en paz; sin esta paz interior no es posible lo que hemos llamado la paz social. Aquí todo corazón tiene que aportar permanentemente buenas dosis de paz para que se haga un ambiente saludable, habitable nuestro mundo,” añadió.

En cuanto al perdón, comentó que es un tema importante de la misericordia, ya que sin este no puede existir la paz.

“Sin el perdón no puede haber fraternidad, sin el perdón no puede haber solidaridad,” argumentó.

Mientras que la tercera consideración es la fe, dijo el obispo que los creyentes ponen sus condiciones para creer en Dios, muchas veces apartándose de la iglesia y de la comunidad.

“Los problemas en la vida, problemas de fe, de cualquier tipo no se resuelven saliéndote de casa; no se resuelven huyéndole a los demás; no se resuelven yéndote de la iglesia; es en la comunidad donde encontraras al señor resucitado” comentó Noriega Barceló.