El futuro del INAH es incierto: Gustavo Ramírez, investigador del INAH

ZACATECAS.- Gustavo Ramírez, investigador del INAH, comparte ponencia magistral. El Arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), compartió ponencia magistral.

El arqueólogo compartió “El papel en el contexto de la cuarta transformación y los desafíos para la investigación arqueológica en el norte del país”. Esta ponencia magistral, fue dentro de las actividades del décimo primer Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología.

Estudiantes de la Unidad Académica de Arqueología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), compartieron dudas en inquietudes durante la ponencia. El investigador destacó el desinterés que, desde su punto de vista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado en su primer año de actividades.

Como resultado, la Cuarta Transformación, que forma parte del plan nacional de desarrollo del presidente, no aparece por ningún lado la cultura y menos, el INAH. Siendo esta la entidad responsable de la administración y gestión del patrimonio arqueológico del país.

“No tenemos la seguridad de nada. Por lo tanto, no sabemos si vamos a seguir existiendo ni cómo lo haremos. Las actividades que realizamos no las puede hacer ninguna otra institución. Nos están descartando de ese plan”, compartió el arqueólogo Gustavo Ramírez.