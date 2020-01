El fraude de venta de plazas docentes no es exclusivo del estado

Gema Mercado Sánchez titular de la Secretaría de Educación (Seduzac), dio a conocer que Zacatecas no es el único estado en donde se han registrado casos de fraude de venta de plazas docentes, también hay en Tamaulipas e Hidalgo.

Por ello mencionó que este es un fraude muy grande que se presentó desde el año pasado en el estado de Hidalgo, por lo que las autoridades educativas alertan a la población sobre la inexistencia de condiciones para la venta de plazas, hecho que en Zacatecas ya afectó a por lo menos a 15 personas, quienes depositaron en conjunto 22 mil pesos.

La funcionaria explicó que la convocatoria para concursar a plazas docentes será hasta el 21 de febrero, por lo que hizo un llamado a la población para que no se deje engañar.

“El fiscal de nuestro estado está interesado, pero no hay ninguna situación que me permita a mi hacer una denuncia por que yo no soy la parte extorsionada, son las personas, lo hacemos del conocimiento para que se cuide la población, estas personas están hablando de parte de la Secretaría de Educación Pública”, señaló.