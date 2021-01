El bien común, prioridad de Claudia Anaya

ZACATECAS.- A los militantes de Pánfilo Natera; Trancoso y Calera, la precandidata a la gubernatura por la alianza Va por Zacatecas, Claudia Anaya, les compartió que “al frente del gobierno de Zacatecas debe estar gente preparada, honesta, que haya dedicado su vida al servicio público, y cuya principal preocupación sean y los zacatecanos”.

Recalcó que hoy más que nunca, los políticos deben estar al servicio de los demás, trabajar en un solo frente, poniendo por delante el bien común, sin colores, sin distingos, en un proyecto donde todos tengan voz y puedan ser parte activa de la solución a los grandes retos que enfrentamos como sociedad.

Reiteró a los militantes que su trayectoria ha sido intachable, sin señalamiento alguno, siempre trabajando y dando resultados a Zacatecas.

“Porque saben que quien me busca, ahí estoy; quien me llama, le contesto; siempre les he visto a los ojos y les he dado la cara para decirles cuando se puede o no hacer algo, y eso es lo más importante que puede tener la política, la credibilidad de una persona por su palabra, eso es lo que soy, lo que represento”, sostuvo.