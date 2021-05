El amor en la política es el antídoto a la corrupción: Obispo Sigifredo

ZACATECAS.- En la homilía dominical, el obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, habló de la unión a Dios, que trae consigo acciones de amor para mejorar el entorno y los lugares en los que vivimos.

Comentó que, de la unión con Dios, debe darse una relación permanente.

“Permanecer, es estar ahí, unidos con él,”resaltó.

Noriega Barceló señaló que durante muchos siglos se ha traducido la permanencia como vivir en gracia con Dios.

Pero también es necesario que el deseo que se expresa en el saludo religioso sea una realidad.

“Que el señor esté con ustedes, esa es la permanencia y la permanencia es activa, no es pasiva; no solo que él esté con nosotros si no que nosotros estemos con él,” dijo.