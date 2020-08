El 10% de los consumidores no usa cubrebocas dentro de las tiendas

ZACATECAS.- Derivado de la pandemia de Covid-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en los establecimientos o en lugares públicos.

Si bien hay comerciantes que no cumplen con esta indicación, también hay consumidores y clientes que no lo hacen.

Ante ello, los comerciantes sienten temor de atender a ese tipo de personas, ya que se exponen a la propagación del virus.

En un sondeo que realizó Imagen con algunos comerciantes, estos coincidieron que el 90% de las personas que ingresan a un negocio portan cubrebocas.

Sin embargo, quienes no lo hacen se rehúsan a usarlo y hacen comentarios como “no pasa nada”, “nada mas voy a comprar algo rápido” o “pero no traigo coronavirus”.

A pesar de dichos comentarios, la mayoría de los locatarios les niegan el acceso.

No obstante, hay quienes lo permiten ya que argumentan que cualquier venta es buena en estos tiempos de crisis económica.

Propietarios de negocios como papelerías, tiendas de abarrotes y de ropa han vivido por lo menos una vez alguna situación en la que el consumidor no use cubrebocas o no quiera untarse gel antibacterial en las manos.

El propietario de la papelería “Coloritos” explicó que a pesar de que dentro del lugar hay letreros o indicadores para el cuidado higiénico, aún hay personas que no las cumplen.

Compartió que en una ocasión un joven ingresó sin cubrebocas, de modo que se le negó el acceso.

Sin embargo, quiso entrar a la fuerza y pedía que solo se le vendiera un lápiz adhesivo, ya que según el joven era de urgencia.

A pesar de ello, el propietario de la papelería no lo dejó entrar y dijo que el joven se fue molesto.

El joven de aproximadamente 24 años se molestó porque le negué el acceso, pero uno nunca sabe y la verdad si dejamos entrar a todas las personas como vengan sería exponernos bastante a poder adquirir el Covid”, Mencionó.

Agregó que, así como es obligación de los comerciantes protegerse adecuadamente, también es obligación de los consumidores para evitar cualquier anomalía sanitaria.

Por su parte el propietario de una tienda de abarrotes ubicada en el Centro Histórico compartió que, aunque haya clientes que no usen cubrebocas, los atiende.

Esto porque argumenta que la situación económica por la que pasa es complicada, por lo que no le convendría negar el acceso a algún comprador.