Docentes de telesecundarias toman la Secretaría de Educación de Zacatecas

ZACATECAS.- Docentes de telesecundarias de distintos municipios del estado de Zacatecas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación al fin de exigir rapidez en las jubilaciones para que se puedan llevar a cabo los cambios de maestros en instituciones escolares.

La toma de la institución comenzó desde primera hora del día buscando ser atendidos por las autoridades estatales, por lo que fueron bloqueados todos los accesos de este edificio.

Joyce Rodríguez García, docente de telesecundarias y vocera de los manifestantes resaltó que no han podido realizar las movilidades de maestros a otras instituciones porque no se han realizado jubilaciones.

“Las jubilaciones de parte del Issstezac no han sido liberadas y lo cual afecta el movimiento de cambios este año porque no hay lugares a donde movernos”.

Explicó que oficialmente son 84 maestros los que ya deberían de estar jubilados y esos espacios destinados para movilidad, pero ante la problemática económica que tiene el Issstezac no se han podido realizar las jubilaciones.

Así mismo, explicó, Rodríguez García existe una lista de maestros que están en espera de su jubilación, por lo que seguramente los espacios que no se han podido utilizar para la movilidad son más de 100.

Resaltó que la manifestación únicamente se dio en la Secretaría de Educación y no en los planteles educativos para no afectar a las y los estudiantes, aunque de no recibir respuesta valorarán las acciones a seguir.