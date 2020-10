Difícil revivir los fideicomisos en el senado: Claudia Anaya

ZACATECAS.- La senadora zacatecana, Claudia Anaya Mota, aseguró que es muy poco probable que la decisión, tomada en la cámara de diputados, de extinguir 109 fideicomisos pueda ser revertida en la Cámara de Senadores.

La priísta consideró que, a pesar del cabildeo y la lucha de diversos grupos sociales, la decisión tomada por los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde es prácticamente definitiva.

Yo la verdad no creo que en el Senado de la República se pueda hacer mucho más, esto a pesar de un gran esfuerzo de cabildeo que han hecho los científicos, los cineastas, los deportistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas es decir todos aquellos sectores que se van a ver afectados con esta decisión, porque aquí no es un tema o una discusión de los legisladores, del partido del gobierno contra los legisladores de oposición, si todos los beneficiados estuvieran de acuerdo en el nuevo método de asignación de recursos, nosotros estaríamos de acuerdo, pero ellos consideran que una vez extintos los fideicomisos no va a haber recursos en el gasto corriente para garantizar sus actividades”.

Anaya Mota dijo que esperará la decisión de su partido, sobre la candidatura a gobernador, pero aseguró estar lista para ser gobernadora.

Le agradezco a la gente que me dé la oportunidad de estar en ese escenario, porque gracias a las encuestas que ha levantado no solamente mi partido sino la iniciativa privada o los especialistas me han colocado en una posición bastante competitiva, a la gente no solo le ha gustado mi trabajo sino esa cercanía que mantengo; estaré atenta a las encuestas si soy la mejor opción, si mi partido así lo considera estoy lista, estoy preparada físicamente, intelectualmente, anímicamente y estoy en buena posición, vamos a ver que dice mi partido, en los próximos días lo sabremos”, dijo.