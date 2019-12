Despiden en Zóquite a paisanos fallecidos en un accidente en Chihuahua

GUADALUPE.- Bajo un cielo azul y un sol que pegaba a plomo, Zóquite despidió a Sergio y Flor Sosa Pacheco, dos hermanos que murieron el sábado pasado, en las carreteras de Chihuahua, tras accidentarse cuando regresaban a la tierra que los vio nacer a pasar las fiestas decembrinas.

“Venían a la fiesta de los Santos Reyes, que celebramos el 6 de enero aquí en la comunidad, para estas fechas muchos paisanos se vienen para estar con la familia”, comentó un amigo de la familia.

Agregó que ellos vivían en California, donde trabajaban y seguido venían a Zóquite porque aquí también tienen su casa, “eran buenas personas”, contó el testimonio.

A ellos los velaron en un lugar particular; no hubo misa pues practicaban una religión diferente a la católica; sin embargo, esa situación no cambió en nada para ser despedidos.

Un ministro, fue quien los despidió de acuerdo a sus creencias y enseguida el cortejo fúnebre partió a pie con los dos féretros hacia el panteón de la comunidad, seguido por decenas de habitantes que los conocían.

Los amigos y familiares se turnaban para cargar los ataúdes durante el trayecto al camposanto; una vez que llegaron, la familia decidió abrirlos durante unos minutos para verlos por última vez, antes de ser sepultados.

Fueron minutos de dolor y de unión entre los miembros de la familia hasta que sus cuerpos fueron llevados depositados en la tumba para su descanso eterno.

La otra persona fallecida fue don Ramón, suegro de Flor, cuya familia decidió velarlo una día más y su cuerpo será sepultado este jueves; de la otra persona que resultó lesionada, se informó que aún permanece en recuperación.