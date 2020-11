Despenalización del consumo de marihuana traería más problemas que beneficios: Rodríguez

ZACATECAS.- La despenalización del consumo de marihuana en México es un suceso que solo ayudará a la no criminalización de las personas que la consumen, sin embargo traería más problemas.

Así lo consideró Pedro Rodríguez, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), de Zacatecas.

Expresó que es el único beneficio que se observa ya que a quienes la consumen se les tacha hasta de delincuentes.

Sin embargo, compartió que hay aristas que no se contemplaron en esta iniciativa, pues el aumento del consumo de la marihuana sería un hecho.

“En Zacatecas, no contamos con especialistas en salud mental ni en adicciones, no habría cobertura para atender a quienes lo necesiten”, dijo.

Lo anterior ya que en el estado solo hay dos centros que si cumplen las normas oficiales para brindar este tipo de atención que son los CAPA y el CIJ.

Además, Pedro Rodríguez detalló que serían los adolescentes y jóvenes los principales consumidores y no habría de manera de darles cobertura.

“A mayor portación aumenta la posibilidad de consumo; psicológicamente nos atrae más el consumo cuando tenemos una cantidad más elevada”, explicó.

Reducción de percepción riesgo

Otro de los detalles que no se contempló es que la gente perderá la percepción de riesgo y el trabajo hecho durante años para que los jóvenes tengan conciencia, se desvanecerá.

Ya que, si a alguien se le dice que de 5 gramos pasa a 17, automáticamente piensa que no es dañino, “si me autorizan portar más, no hace tanto daño”.

Al percibir este aumento en consumo y adicciones habría también aumento en los problemas asociados a las emociones, detonante de esquizofrenia u otros trastornos mentales.

“La cannabis no provoca esta enfermedad, pero su consumo si lo detona o precipita”, destacó.

El director mencionó que hubiera sido interesante que al querer regularizarla también se establecieran centroa de capacitación y adiestramiento para quienes, a futuro, atenderán esta problemática y lo que se asocia a ella.

Es necesario mencionar que la marihuana es una de las principales drogas consumidas a nivel mundial, nacional y estatal.

Tan solo en el estado se tiene alrededor de 350 nuevos pacientes jóvenes entre Fresnillo y Zacatecas; de los cuales, el 77% es consumidor de marihuana.

El especialista hizo hincapié en que no se quite la percepción de daño.