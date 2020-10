Desconocimiento, deudas y desempleo, tras eliminación de fideicomisos

ZACATECAS.- Eliminación de investigación en proyectos científicos y tecnológicos, así como demandas y pérdidas de empleo en la industria del cine se vislumbran tras la eliminación de 109 fideicomisos.

En el caso de Zacatecas, con la eliminación del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica por 232 millones 815 mil 919 pesos, no habrá recursos para el fortalecimiento de posgrados, ni impulso a los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que contempla al complejo de laboratorios de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Agustín Enciso Muñoz, director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), calificó como preocupante la eliminación del fondo.

Refirió que con esos recursos se han financiado muchos proyectos a lo largo de la historia y advirtió que no habrá fondos para ningún proyecto de investigación ni desarrollo tecnológico.

Enciso Muñoz consideró difícil que los senadores se opongan a la eliminación de los 109 fideicomisos.

El director general del Cozcyt rechazó que haya malos manejos del dinero, tal y como lo ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los fondos mixtos tienen todo un mecanismo de control… no se pueden usar para otro fin distinto que el marcado en el fideicomiso”, aseguró.

“Te vas a llevar el fondo a un lado donde no hay reglas de operación y no dices cómo se va a gastar… están pasando de una situación de vigilancia y transparencia a una donde no la hay”, consideró