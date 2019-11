Denuncian “terrorismo burocrático”

ZACATECAS.- Mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), confirmó que solicitó la cancelación de las obras construidas en el Instituto Educativo Ammadeus por diversas irregularidades, autoridades de la escuela denunciaron que son víctimas de “terrorismo burocrático”.

Guadalupe López Marchán, titular de la Seduvot, explicó que la dependencia no autorizó el uso de suelo donde el instituto construye la cancha, el auditorio, vestidores y unos baños.

“Nosotros hicimos la recomendación a Conagua de que verifique que no se construya sobre causes de zona federal”, comentó la funcionaria.

Dijo que también se recomendó verificar que el instituto tuviera la certeza jurídica de la propiedad, es decir que demostraran la legalidad de los espacios.

La funcionaria informó que como no tenían licencia de construcción, se lo hicieron saber a las autoridades municipales para que ellos hicieran lo correspondiente, que en este caso es la cancelación de obras, ya que son los directamente responsables.

“Nosotros nada más checamos que tengan todo en orden y autorizado, lo que hacemos es recomendar si se debe checar algo más o si se debería cancelar”, precisó.

Permisos en regla

Cuauhtémoc Espinosa Pantoja, apoderado legal del instituto, aseguró que las obras tienen los permisos expedidos por el ayuntamiento de Guadalupe.

Explicó que la pelea con Gobierno del Estado inició por el terreno de 959 metros cuadrados que tiene el auditorio de usos múltiples por el que interpusieron un juicio de propiedad, mismo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) resolvió a favor del instituto.

Además, dijo que se solicitó y pagó un título de concesión por 3 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se pagaron 50 mil pesos al ayuntamiento de Vetagrande por un permiso de construcción.

Espinosa Pantoja, acusó a las autoridades estatales de emprender una “embestida” y presionar a los ayuntamientos de Vetagrande y Guadalupe de parar la obra.

“El trasfondo no es la preocupación de si se cuenta o no con los permisos, el problema es que el Gobierno del Estado no ha entendido que ese terreno no le pertenece”, explicó.

También desmintió que la Procuraduría Ambiental tenga que intervenir, ya que la zona se ha conservado y tampoco pertenece al Ecoparque Centenario, por lo que no se requiere de un Manejo de Impacto Ambiental (MIA).

Por ello pidió Guadalupe López Marchant, titular de la Seduvot, aclarar cuáles son las irregularidades dentro de la propiedad vendida por la Unión Regional Ganadera (URGZ).

Espinosa Pantoja amenazó con interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHEZ) por el daño causado al colegio e iniciar otro procedimiento legal por daño moral.

