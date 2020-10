Denuncian aplicación de vacunas “falsas” de influenza en consultorio privado

ZACATECAS.- Mediante una denuncia al periódico Imagen se alertó sobre la supuesta aplicación de vacunas falsas tetravalentes en contra de la influenza, esto en el consultorio médico Inmunizac.

Fernando Delgado se aplicó la vacuna e informó que ya se interpuso una denuncia formal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Zacatecas.

Considera que es “alarmante” ya que el menos hay 100 personas afectadas.

Fernando informó que 20 miembros de su familia se vacunaron; cada vacuna costó 600 pesos por lo que en total gastaron 12 mil pesos.

“No sabemos que nos inyectaron o que sustancia era, nos dimos cuenta por medio de la televisión que aún no se podían aplicar esas vacunas porque no había dosis, en Cofepris me dijeron que podían ser dosis del año pasado u otro componente”, dijo.