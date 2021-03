Definen a 5 alcaldes sustitutos

ZACATECAS.- En la sesión de la Legislatura se definió a los presidentes municipales interinos de Sombrerete, donde eligieron a Ramsés Ríos; Mezquital del Oro, que gobernará Magdalena Rosales; para Villanueva designaron a Daniela Corvera y Alma Gabriela Llamas para Teul de González Ortega. Amilkar Ocegueda será el presidente municipal interino de Villa García.

Los alcaldes de estos municipios pidieron licencia y los suplentes declinaron a ocupar el cargo.

En otro asunto, se propuso por parte de los diputados de la Comisión Interna de Concertación Política una ley para que el Congreso sea competente de sancionar a funcionarios “sin superior jerárquico” que violen disposiciones electorales.

De acuerdo a la exposición de motivos, esta reforma es necesaria porque, aunque la legislación electoral contempla sanciones para quienes infrinjan la ley en la materia, no existe claridad en cuanto al órgano competente para sancionar los casos en los que el servidor público señalado no tenga superior jerárquico.

Las y los legisladores expusieron que ya hay criterios en este sentido, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que se refiere que los congresos locales son competentes para sancionar a los servidores públicos sin superior jerárquico “por la realización de conductas contrarias al orden jurídico en la materia electoral, con independencia de que ello pudiese configurar otro tipo de responsabilidades”.

En la iniciativa se destaca que estas modificaciones deben realizarse también para atender el resolutivo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado identificado con la clave TRIJEZ-PES-004/2020, en el que se le mandata a la Legislatura de Zacatecas que califique la gravedad de la infracción, ya acreditada, que cometió el regidor del ayuntamiento de Zacatecas Juan Manuel Solís Caldera, quien no tiene superior jerárquico, además de que se pide a las y los diputados que imponga la sanción correspondiente.