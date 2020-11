De 55 tiraderos de basura, solo 11 están regulados en Zacatecas

ZACATECAS.- De los 55 lugares donde se acumulan los residuos sólidos, solo 11 están regulados como rellenos sanitarios en todo el estado, lo que representa un gran daño al ecosistema.

De estos, 44 son tiraderos al aire libre y además, existen tiraderos clandestinos, donde no hay ni una sola medida de sanidad.

Luis Fernando Maldonado, secretario de Agua y Medio Ambiente (SAMA), explicó que la Jioresa es el único lugar donde cumplen con la normatividad al 100 por ciento.

Por otro lado, Fresnillo, Apozol y Villa García, son lugares en donde urge un tiradero, por lo que representan mayor riesgo al medio ambiente.

Sin embargo, el secretario aseguró que en estos municipios ya se tiene un proyecto para su realización.

“En Fresnillo se necesitan 25 millones para uno nuevo; desgraciadamente el problema es el recurso; no hay”, dijo.

Recordó que la secretaría tiene dos años en función sin recurso, por lo que no pueden apoyar directamente; los municipios son los que deben regular el tema de los desechos.

En el tema de los tiraderos no oficiales o clandestinos, mencionó que no hay manera de tener un control y no se maneja ningún estándar.

“Estos existen en las comunidades más grandes; Tayahua y en Seis de Enero, tienen todo completamente desordenado y los municipios no están a cargo”, dijo.

Relleno sanitario en forma

Además, compartió que en Calera, Tlaltenango, Sombrerete, Pinos, Villa de Cos, Tabasco, Nochistlán, Concha del Oro y Pánfilo Natera, sí tienen su relleno con las debidas medidas.

Para que un lugar sea oficialmente relleno sanitario es necesaria una obra de infraestructura que involucra varios métodos de ingeniería.

“Esto logra una disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, explicó.

Lo anterior con el fin de lograr mediante la compactación de infraestructura adicional cualquier impacto ambiental que se pudiera tener.

Así lo establecen las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los rellenos sanitarios.

Es necesario mencionar que los 11 rellenos oficiales tienen capacitaciones constantes para tratar el tema que confiere al Covid-19, aseveró.