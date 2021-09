David Monreal ya está en la ciudad de México para gestionar recursos al estado

ZACATECAS.- El estado de Zacatecas no tiene recursos económicos, la lucha está en la Ciudad de México, dijo David Monreal, en un mensaje que dio a conocer de manera virtual.

Señaló que no se moverá de esta ciudad hasta tener soluciones ante el adeudo del salario a docentes, pensionados y jubilados.

Explicó que este lunes se reunirá con el secretario de gobernación, Adán Augusto López, para hacer de su conocimiento la problemática que se está viviendo en Zacatecas.

Además este mismo lunes o martes, hará lo mismo con la secretaria de educación, Delfina Gómez.

“Vuelvo a pedirles a los maestros de su comprensión, de su respaldo, la lucha es acá, el estado está en quiebra, no tiene dinero, no tiene dinero, no existe el dinero, por eso estoy acá planteando y como lo ofrecí no me voy a mover hasta no ver alternativas y soluciones para nuestra gente”, aseguró.

Prioriza pago a jubilados y burócratas que ganan menos

David Monreal señaló que en su visita a la Ciudad de México tratará de reunirse con los titulares de varias dependencias.

Pero el principal problema empeñado en resolver es el pago a pensionados, jubilados y burocracia.

Por ello, si se agudiza el problema de la falta de recurso, comentó, ya se giraron las instrucciones para que se priorice el pago a pensionados y jubilados, a los que se les adeuda al mensualidad.

Pero además a los trabajadores, de abajo hacia arriba, y no recibirán salario los funcionarios de primer nivel.

“Como ya lo anticipé, si se agudiza si no logramos resolver esta semana, que es la quincena que ya se avecina, he dado instrucciones más allá, ya es una definición, no van a recibir sueldo ni el gobernador, ni los secretarios, ni los subsecretarios, ni los directores, hasta donde alcancé”.

Mientras que del pago a docentes, que aún se adeuda lo correspondiente a la primera quincena de septiembre, resaltó que se está buscando el recurso para que se les pague lo que les corresponde.

Explicó que el pago para pensionados, jubilados y burócratas se hará de lo que se va recaudando en las arcas estatales y de lo que está llegando de participaciones.

“Vamos a pagar primer a los pensionados, a los pensionados le vamos a garantizar y voy a ver, y nuevamente les anticipo también en el sistema de pensiones, vamos a pagar primero a los pensionados que tienen esta pensión modesta de 6, de 8, de 10 mil, de abajo hacia arriba, cuáles si no alcanzan no vamos a pagar, pues las pensiones de 140, 120, 160 mil, todas esas pensiones que ya no se pueden, esas vamos a ver porque ya no se puede pues porque está en quiebra, ya no hay dinero”.

Referente a la burocracia que recibiría su salario puso como ejemplo a la secretaria, intendente, chofer, a todos aquellos que menos reciben por concepto de salario.

“Primero Dios lo vamos a resolver y lo vamos a resolver de fondo” dijo el gobernador.

Por ello pidió comprensión y respaldo a los docentes, e insistió que no se moverá de la Ciudad de México hasta encontrar alternativas de solución.

Crisis que se está viviendo es producto de la corrupción

Añadió que la crisis que se está viviendo en Zacatecas no fue producto de la casualidad, fue la corrupción, la frivolidad, los excesos.

Lo que hoy nos obliga a la austeridad, a una reorientación del gasto y generación de desarrollo económico, de empleo, para revertir esta situación y aspirar el bienestar.

Por lo que pido la responsabilidad a los dirigentes sindicales.

“Me da sentimiento que en el pasado no salieron a luchar por este problema que es muy agudo desde sexenios pasados”.

Referente a las administraciones anteriores, dijo Monreal Ávila, en 2010 a 2016, en el gobierno de Miguel Alonso recibieron de recursos extraordinarios de casi 20 mil millones de pesos.

Del 2016 a 2021, en la administración de Alejandro Tello recibieron más de 8 mil millones de pesos de extraordinarios, “por eso está el boquete así”.

El gobernador también explicó que lamentablemente el tema de la nómina educativa no es la única crisis que atiende.

Pues además se tienen problemáticas con la inseguridad, el Issstezac, el abandono de la insfraestructura educativa, de las carreteras y de las instalaciones deportivas.

“Estos años no hicieron nada las administraciones”.

En cuanto a la crisis económica por la nómina educativa, también tiene planes.

“Solo quiero decirles, yo no los generé, luché para resolver problemas y eso vamos a hacer pero no se vale que ahora quieran endosarnos o endilgarnos una situación que nosotros por el contrario lo único que hemos hecho en nuestro movimiento es luchar, luchar, luchar para que haya justicia y para que haya orden en Zacatecas en cada uno de los rubros”.

Conagua y Comunicaciones y Transportes

En la visita a la Ciudad de México, el gobernador también busca reunirse con el titular de la CONAGUA a nivel federal.

El objetivo principal es prevenir incidentes generados con las presas que actualmente en su totalidad se encuentran llenas.

También buscará ser atendido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ver el tema de las carreteras, caminos saca cosecha y caminos internos que están muy dañados.