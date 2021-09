David Monreal: “En la entrega-recepción, se han encontrado irregularidades en distintas secretarías”

ZACATECAS.- Derivado del proceso de entrega-recepción, se han realizado 37 Inspecciones físicas y documentales en dependencias, así como 76 requerimientos de información por opacidad, negligencia o irresponsabilidad, dijo David Monreal, gobernador electo.

“76 requerimientos de información a través de oficio, bien documento, porque queremos dejar y estamos armando expedientes para aquellas dependencias o secretarios que se estén negando, que hayan mostrado opacidad que haya negligencia e irresponsabilidad, ir armando los expedientes para judicializar”, dijo.

Secretaría de Turismo

David Monreal señaló que se en la revisión de la información han encontrado irregularidades en distintas secretarías.

Una de estas irregularidades es la de turismo, donde en la visita del 30 de julio había 89 mil 402 artículos que para la visita del 1 de septiembre ya se habían acabado, ¿Cómo se los terminan en medio de la pandemia? Se cuestionó.

Añadió también el robo de 1660 bienes, el que fue denunciado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que se quiere justificar con un acta.

“Según ellos tienen un oficio donde a través de un robo que denunciaron ante la Fiscalía del Estado, espero no sea un robo simulado como cuando quieren verle la cara a las aseguradoras, ahí en esa Secretaría de Turismo se dieron de baja 1660 bienes, se están investigando porque en teoría se los robaron y nada más con el acta de robo quieren justificar todo eso”.

Además, dijo David Monreal, hay 5 contratos dudosos pero hay uno por casi un millón de pesos, donde se contrató a una empresa La Yucateca, con domicilio en colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Esto para la elaboración de boletines de comunicación, la construcción de ideas, ficha informativa, imágenes, preparación de vocero, construcción de mensaje y líneas discursivas para vocero y el compromiso de un reporte mensual para darle seguimiento a la estrategia y al análisis.

El gobernador electo señaló que esta no es una empresa zacatecana “ni creo que haya habido tanta necesidad en turismo”.

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

David Monreal dijo que las irregularidades encontradas en la Seduvot es que dieron paso a la adjudicación de obras para el Platabus con un monto de 127 millones de pesos cuando no tienen el recurso para haber arrancado.

“Esta es una obra que en mi opinión es necesaria, pero que luego no entiendo la precipitación y no entiendo algunas cosas, pero espero sea en beneficio de los zacatecanos”.

Servicios de Salud

Mientras que en Servicios de Salud, señaló, no hay un inventario real físico, en los bienes muebles no tienen actualización por centro de trabajo hay un inventario general, no tienen etiquetas, no tienen datos de bajas reales de bienes muebles e inmuebles, en algunos casos no hay información desde el 2011.

“En cuanto al personal adscrito a la unidad de administración hay mucho retardos, muchas faltas, muchas salidas, ausencias, muchos no checan, lo que te habla es que había una gran nómina de operados o de aviadores, todas estas cosas las estamos identificando” comentó David Monreal.

Además de que se encontraron 4 vehículos con número de serie, pero que al remitir a la relación de la entrega-recepción.

“Resulta que no están relacionados ni en el inventariado, pero cuando los revisas resulta que son propiedad del gobierno”, mencionó.

Fideicomiso Zacatecas

En cuanto al Fideicomiso Zacatecas, dijo Monreal Ávila que lograron contener este tema, ya que se estaban ofreciendo terrenos industriales a la venta a bajos costos, “para que ahora que arribemos podamos dar una revisión completa”

“Todavía este pasado 3 de septiembre detectamos que a través de la Secretaría de Economía querían acelerar vía oficia valores catastrales de predios ubicados en la Ex Hacienda de Cedros en el municipio de Mazapil con una superficie de 1134 hectáreas, no sé qué anden haciendo allá o qué estén haciendo, pero yo no quiero hablar de más, pero es muy sospechoso muchos de los movimientos que pretendieron hacer de última hora a través del fideicomiso”.

Secretaría de Cultura

Respecto a la Secretaría de Cultura, comentó que recuperaron las obras de arte extraviadas, de las que aún siguen faltando 6, por lo que ya se levantó un acta, además aún faltan 2 que siguen en préstamo y no se han regresado y 3 que no han localizado en los cruces de inventarios.

Secretaría General de Gobierno

“Se puso un impasse con 159 permisos experimentales, con las concesiones, porque hay muchas dudosas” dijo David Monreal.

Además de que detectaron a servidores públicos que están dados de alta pero que nadie los conoce y no se les ha visto en la oficina.

Secretaría del Campo

En esta dependencia, explicó el gobernador electo, de 64 máquinas pesadas identificaron únicamente 35 y no se ha localizado el resto.