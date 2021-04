Control Canino, con 200 perros rescatados en el último año

ZACATECAS.- El Centro de Control Canino y Felino tiene aproximadamente 200 perros rescatados por esta instancia, cifra que es alta comparada con los números del año anterior, que en promedio eran de entre 80 y 90 caninos.

Luis Manzanares, encargado del Centro de Control Canino y Felino, informó que el aumento de mascotas abandonadas se dio en mayor cantidad durante este año, pero incluso comentó que desde el inicio de la pandemia ya comenzaba a presentarse, “porque las familias están más tiempo en casa y el perrito les comenzó a estorbar”.

Ante esta situación, dijo, están trabajando al tope de la capacidad para albergar caninos, atención que se puede dar porque ampliaron dos patios que se tienen en el lugar, de lo contrario el espacio sería insuficiente, ya que durante el año anterior la capacidad máxima era de 60 mascotas, que se ampliaba un poco más para atender los reportes existentes.

Los perros que están actualmente en el Centro de Control Canino y Felino, comentó, son alrededor de 180 adultos y 20 cachorros, explicó que cada mes se dan en adopción alrededor de 40, pero también cada mes llegan en promedio 35.

Explicó que hay perros ya muy grandes, con los que se ha tenido dificultad para que sean adoptados por las familias zacatecanas, sin embargo siguen en resguardo y con todas las atenciones hasta que llegue la persona indicada que les de amor.

Han sacrificado a perros con moquillo

En el Centro de Control Canino y Felino de la capital de Zacatecas, se ha realizado la eutanasia en 15 perros con moquillo, ya que actualmente en la entidad se han presentado contagios de esta enfermedad que causa secreciones nasales, fiebre, vómitos, diarrea, dificultad de respirar, falta de apetito, con alto nivel de mortalidad.

El encargado del Centro de Control Canino y Felino dijo “han llegado como unos 30 animalitos con moquillo y se han dormido a 15”.

Añadió “en dado caso que vengan con moquillo sí se practica la eutanasia para que no estén sufriendo los animales ya que es un enfermedad que cursa casi por 90 días, siguen contagiando y no tienen calidad de vida, cuando es así es mejor dormirlos para que no estén sufriendo”.