Constructores solicitan más obra pública para Zacatecas

ZACATECAS.- En el marco de la Comida del Constructor en su edición 30, los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el gobernador del Estado, Alejandro Tello, enfatizaron en que se unirán para solicitar a los legisladores federales atraer más obra pública para Zacatecas.

La tarde del martes 17 de septiembre en el restaurante La México, ubicado en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, se reunieron personas que se dedican a la construcción ya sea afiliados o no.

A la tradicional reunión acudió el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), nacional, Eduardo Ramírez Leal, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y los alcaldes de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, Ulises Mejía y Julio César Chávez, respectivamente.

Jorge Eduardo Hiriat, presidente de la CMIC en Zacatecas, agradeció a todos los asistentes por tomarse el tiempo de convivir juntos, por el trabajo realizado a lo largo de los años; actualmente la CMIC tiene 178 afiliados.

Destacó que hace muchos años que un gobernador no participaba en estas convivencias con la cámara, y agradeció también el interés y el apoyo que ha mostrado el mandatario, Alejandro Tello Cristerna al sector de la construcción.

Antes de la comida ambos representantes de la CMIC, destacaron la falta de trabajo y el rezago que hay en todo el país para la construcción. De los afiliados a la cámara al momento, solo 35% tiene trabajo y 65% está a la espera de una obra.

Jorge Hiriart, solicitó a los constructores que no renovaron su afiliación a la cámara, ya que era una gran oportunidad de generar nuevos acercamientos con la delegación. “Afuera de la institución no podemos hacer las cosas, necesitamos unidad de los constructores para apoyar las gestiones del gobernador”, dijo Jorge Eduardo Hiriat.

Recalcó también el impacto que tiene la construcción en el estado y aseguró que tres de cuatro sectores en Zacatecas se detonan a raíz del trabajo de la construcción, por lo que era necesario tocar puertas y generar más trabajo.

Ante esta situación, el gobernador del Estado, Alejandro Tello, aceptó que han sido pocas las obras que se han realizado, sin embargo, mencionó que son a causa del recurso y aun así se logró que las obras se quedaran para los constructores zacatecanos.

Además, invitó a los agremiados y a los presidentes municipales el próximo 2 de octubre a la Ciudad de México, para que diputados y senadores se comprometan con el Estado “para pelear porque a Zacatecas no se le quite más”, finalmente aseguró que no defraudará a la construcción en el tiempo que le resta como gobernador.