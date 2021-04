Consternados, locatarios y empleados de la Plazuela del Vivac tras asesinato de un joven

ZACATECAS.- Locatarios y empleados que trabajan en las inmediaciones de la Plazuela del Vivac y de la Plaza Bicentenario comentaron que se encuentran consternados por el asesinato de un hombre en esta zona a plena luz del día.

Desconocen si la víctima del ataque armado frecuentaba ese espacio, ya que no se había tenido problemas de violencia; pese a que, en ocasiones, se reúnen algunas personas a ingerir bebidas alcohólicas en los alrededores.

El pasado martes, cerca de las 2 de la tarde, asesinaron a un joven de aproximadamente 27 años a quien se identifico con el nombre de Daniel Alejandro; el los hechos ocurrieron mientras pasaban decenas de personas por Plazuela del Vivac.

Posteriormente al suceso, llegaron las autoridades, acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cadáver; de igual forma, se inició la investigación para constatar lo ocurrido en la escena del crimen.

Sin embargo, los locatarios tuvieron que hacer el arreglo de los daños a su comercio por los orificios provocados por balas; además de encargarse de la limpieza del líquido hematico que quedó en el suelo.

Para algunos se trató de un hecho aislado que lamentablemente les toco presenciar; pues es una zona con alta afluencia de transeúntes, quienes transitan durante la mayor parte del día.

“Nos asustamos mucho cuando se escucharon los disparos porque se escucharon muy cerca; fueron como 10, salimos y ya estaba mucha gente alrededor y vimos al joven tirado. No había pasado algo así antes, pensamos que es un caso aislado”, dijo Mariana, quien tiene un negocio en el lugar.

“Para nosotros es un caso aislado porque es una zona que se podría considerar segura. Aquí pasa mucha gente y no hemos tenido problemas de inseguridad. Pero, pues, es una situación que pasa no solo aquí, lo vemos en colonias diariamente y lo lamentable es que ya se ve como algo normal. Aquí adelantito tenemos un modulo de policía, pero no pudieron localizar a los responsables”, comentó José, quien tiene un negocio en esta plaza.