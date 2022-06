Conmemoran el 108 aniversario de la toma de Zacatecas

Foto: Cortesía

ZACATECAS.- Este 23 de junio se conmemoró el 108 aniversario de una de las batallas de la revolución mexicana: la toma de Zacatecas, en la que el ejército encabezado por Francisco Villa derrotó a las tropas huertistas.

Para ello, representantes del gobierno estatal, legislativo y judicial se reunieron en la explanada del Cerro de la Bufa, sitio principal donde se desarrolló la batalla y donde ahora se encuentran las figuras ecuestres de los generales Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, donde se montó una guardia de honor.

Al respecto, la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo, señaló que la revolución no ha terminado e hizo mención de que, la lucha del pueblo siguen vigentes preceptos como el de no robar, no mentir y no traicionar.

Además, señaló que hoy se requieren de grandes líderes como los generales antes mencionados, así mismos quienes se atrevan a pensar, hablar y actuar por las mejores causas del pueblo, batalla que está librando la cuarta transformación, afortunadamente sin violencia, señaló.

“Son ya 108 años de la gesta heroica en que los bien nacidos hijos de México quebraron la dictadura impuesta por el dictador Victoriano Huerta, quien traicionó y asesinó al icono de la democracia mexicana, al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez”.

Podemos imaginar cómo los cerros que rodean la ciudad de Zacatecas, dijo, se convirtieron en la más encarnizada batalla de los defensores del orden y la democracia, encabezados por Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, contra los traidores dirigidos por Luis Medina Barrón.

“El 23 de junio de 1914 fue la fecha escogida por el general Francisco Villa, dirigente indiscutible de la división del norte, para acabar con la tristemente célebre usurpación del orden nacional de quienes se resistían al cambio anhelado”.

Finalizó su discurso mencionando que la toma de Zacatecas es la muestra más elocuente de lo que es capaz un pueblo convencido de lograr su libertad, su dignidad y el orden constitucional, aunque la vida le cueste, con tal de que sus hijas e hijos tengan un futuro de esperanza, próspero y sin sofocamiento alguno.

