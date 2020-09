Confirman tres sacerdotes con Covid-19

ZACATECAS.- Desde que inició la pandemia se han confirmado tres casos de Covid-19 dentro de la Diócesis de Zacatecas.

Uno de ellos es el Obispo Sigifredo Noriega Barceló, informó José Manuel Espinosa Torres, coordinador diocesano de la Pastoral de la Salud.

Espinosa Torres informó que los otros dos padres ya fueron dados de alta y fueron asintomáticos; sin embargo, en el caso del Obispo de 68 años de edad permanece en aislamiento domiciliario.

Cuando inició la emergencia sanitaria, el Obispo Sigifredo solicitó a los padres de edad avanzada o con comorbilidades extremar precauciones y evitar oficiar misas.

En caso de que necesiten brindar algún sacramento o confesiones lo deben de hacer con las medidas sanitarias.

En este sentido, explicó que la Unción de los Enfermos, (acto mediante el cual se signa con con óleo a un fiel por estar enfermo, en peligro de muerte o simplemente por su edad avanzada), no puede realizarse en personas con Covid-19.

En los hospitales no hay acceso al área Covid, es difícil entrar en dado caso se pide a los padres no acudir, no porque no se quiera atender al enfermo es por el riesgo de contagio al sacerdote y podría ser un foco de infección para la comunidad”, dijo el padre.