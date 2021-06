Con mayor afluencia de personas las oficinas de las secretarías de gobierno

ZACATECAS.- La totalidad del personal de trabajadores de gobierno del estado regresaron este jueves. Ya que Zacatecas se encuentra en color verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

Esto ha permitido que se realicen mayor número de actividades. Por lo que a partir de este día se comenzó a ver una mayor afluencia de personas, tanto de trabajadores como de zacatecanos que acuden a realizar algún tipo de trámite.

Gran parte de los trabajadores del estado se encuentran en las oficinas de las secretarías de gobierno ubicadas en ciudad administrativa.

Respecto al regreso a labores hay opiniones encontradas, desde quienes se oponen a los que ya necesitaban acudir a sus oficinas. También quienes ven el regreso de los compañeros como un alivio en la carga laboral.

De acuerdo a propios trabajadores, a principios del mes de marzo regresaron a labores entre el 50 y 60 por ciento del personal. Pero fue hasta este día cuando ya acudió el 100 por ciento, aproximadamente 11 mil.

Para muchos, principalmente los que integran grupos de riesgo ante el Covid-19, no estuvieron de acuerdo con este regreso a labores.

“Nos mandaron un oficio de administración que a partir de hoy ya tenemos que estar en oficina. Por una parte no me pareció porque soy de un grupo de riesgo y apenas me pusieron la primera dosis, todavía no tengo mi esquema completo” comentó uno de los trabajadores.