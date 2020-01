Con influenza solo 6 de 404 casos en observación

Se mantiene la cifra de seis casos de influenza en el estado de Zacatecas, en comparación con la media nacional, es un número muy bajo, aseguró Lucía Reyes Veyna, titular del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado (SSZ).

Durante todo el 2019, se realizó un total de estudios de 404 posibles casos de influenza; sin embargo, solo seis resultaron positivos.

Aunque aseguró son buenas noticias, la titular de Epidemiología, aseguró que aún faltan las fechas fuertes, como lo son los meses de enero y febrero.

“Si se compara con nivel nacional, son cifras muy bajas, no ha empezado realmente la temporada donde se registran más casos de influenza”, aseveró Reyes Veyna.

Informó que durante el 2017 y 2018, desde octubre, noviembre y diciembre, se registraban casos y se extendieron hasta febrero; sin embargo, ahora se retrasó y mucho influyó la aplicación de la vacuna como medida preventiva.

No estaban vacunados

Sobre los seis zacatecanos con el virus, la funcionaria explicó que dos de los casos son del tipo H1N1, tres son tipo B y uno A, de los contagiados tres son mujeres y tres hombres.

Cabe destacar que ninguno estaba vacunado ya que no se contemplan en los grupos de mayor riesgo, es decir, no son de la tercera edad y un caso, donde fue un menor de trenes meses aún no se le podía aplicar.

“La vacuna solo se puede aplicar a partir del sexto mes de vida, así como a personas que tengan cardiopatías, problemas respiratorios, embarazadas, o con obesidad mórbida”, destacó Lucía Reyes.

Aún hay vacunas

Sobre la aplicación de las vacunas, mencionó que el sector salud tiene cubierto el 79.1% de la población que la necesita, y les restan 91 mil dosis, por lo que invitó a quienes no son vacunados a que se vacunen.