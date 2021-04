Comerciantes del Centro Histórico relajan medidas ante Covid

ZACATECAS.- Durante las últimas semanas, en comercios ubicados en la capital zacatecana, se han relajado las medidas de prevención en contra de la Covid-19; pues en algunos negocios no cuentan con tapetes desinfectantes o gel antibaterial, situación que fue confirmada mediante un recorrido realizado por Imagen.

Referente a los tapetes desinfectantes no todos los negocios cuentan con ellos, existen muchos, principalmente en el Centro Histórico, que no respetan esta medida, mientras que otros se tienen el tapete, pero no el líquido para desinfectar los zapatos de quienes entran a los establecimientos.

Otros más, únicamente colocan una tela con agua y cloro que cumple las funciones de los tapetes que son exigidos en locales comerciales por las autoridades de salud.

Los locales comerciales con acceso al público también tienen como obligación contar con un dispensador de gel antibacterial para que todos se lo apliquen, aunque la mayoría de negocios cumplen con esta medida, la aplicación no se respeta del todo.

Lo anterior es notorio ya que actualmente, en los comercios, la aplicación del gel no se está exigiendo a sus clientes, como se hacía durante los primeros meses de la pandemia, ahora es responsabilidad de cada una de las personas si lo utiliza o no.

En cuanto a la no aglomeración de personas, es una medida respetada en negocios dedicados a la venta de alimentos ya que solo algunas mesas están disponibles; sin embargo, en otros donde se venden productos variados y de primera necesidad, al no existir alguien que controle el acceso, en horarios pico se acumula la gente, principalmente en fruterías, abarrotes y carnicerías.

La medición de la temperatura corporal es nula en medianos y pequeños comercios, su aplicación únicamente se observa en los supermercados y establecimientos de las grandes cadenas comerciales.