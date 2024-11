Código Mariposa: Issste en Zacatecas, el primero en aplicarlo ante la muerte gestacional

ZACATECAS.- El Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Zacatecas es el primero y único en todo el estado en aplicar el Código Mariposa.

La enfermera líder del protocolo en el Issste Zacatecas, Brenda Fabela Cerda, dijo que esta estrategia forma parte del objetivo marcado por el director general, Martí Batres Guadarrama, de brindar atención con mayor calidez humana a toda la derechohabiencia.

Se trata de un protocolo humanizado de acompañamiento ante pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales. Brenda Fabela Cerda señaló que es muy importante la aplicación del Código Mariposa en los primeros momentos de la pérdida de una hija o hijo.

Indicó que de esta manera se facilita en gran medida que se realice un mejor duelo, ya que permite brindar un trato respetuoso y digno a las mujeres y sus bebés, mediante una atención discreta y sensible por parte del personal de salud.

“Una mamá que se despide de su recién nacido será una mamá que pueda integrar realmente su pérdida. (…) En algunos de los hospitales donde no existe el código, las mamás no se pueden despedir de sus bebés porque ni siquiera se los entregan, lo que viene acompañado de una serie de dudas que complican el proceso de duelo como: ¿y si no murió? ¿y si no era mi hijo?”, comentó.