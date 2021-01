Claudia Anaya visita Miguel Auza, Juan Aldama y Nieves; continúa con su gira en el estado

ZACATECAS.- Claudia Anaya visitó los municipios de Miguel Auza, Juan Aldama y Nieves durante su última semana de precampaña.

La precandidata sigue escuchando las voces de todos los habitantes zacatecanos; continúa en su gira por los 58 municipios.

Durante su paso por estos últimos 3, señaló que el proyecto que emprende es incluyente y plural:

“es un proyecto donde todas y todos desempeñan un rol muy importante, que es el de trabajar en un solo frente para sacar adelante a Zacatecas”.

“Yo vengo a cada municipio, a cada comunidad a ponerme a su disposición y sumarme a su esfuerzo, a su lucha, para que a todas y todos nos vaya mejor, yo no me quedo en la capital o en una cafetería esperando a que las personas se acerquen a mi o me busquen. Yo vengo a buscarlos, a preguntarles cómo se sienten, qué necesitan, yo vengo para que codo con codo hagamos un solo equipo, porque juntas y juntos nada ni nadie nos detiene, porque juntas y juntos podemos lograr que nuestra tierra que tanto amamos, salga adelante”, indicó la precandidata por la coalición Va por Zacatecas.