Claudia Anaya llama a la unión colectiva, sin importar colores, para sacar adelante a Zacatecas

ZACATECAS.- Durante la entrega de la constancia de mayoría como precandidata electa a la gubernatura, por la coalición “Va por Zacatecas”, Claudia Anaya mencionó que la pluralidad de pensamientos no debe dividir, sino unir en torno a las coincidencias.

También afirmó que una sola persona no podrá resolver todos los problemas que enfrenta un estado; sin embargo, cuando más personas se unen, sin importar los colores, intereses y objetivos individuales, no hay desafío que no se pueda superar.

“La unidad es indispensable cuando se trata de anteponer el bienestar y progreso de todas y todos los zacatecanos, conciliando causas e intereses, y trabajando codo a codo con todas las personas que amamos nuestra tierra“, agregó Claudia Anaya, precandidata electa a la gubernatura por la coalición Va por Zacatecas.

Estando como escenario el emblemático cerro de la Bufa, Claudia Anaya indicó que en la coalición; “Va por Zacatecas” no hay pensamientos únicos, sino pluralidad, la cual fortalece y permite tener mejores respuestas para enfrentar los problemas que aquejan nuestro entorno.

“Hemos decidido reunir lo mejor de nuestra trayectoria e historia para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia y construir un mejor Zacatecas.”

Añadió que ya es momento de superar y dejar atrás los tiempos en que el poder se heredaba; “hoy, quien quiera gobernar debe tener una trayectoria limpia e intachable, la convicción de servir y un verdadero proyecto para el Estado, para todas y todos los zacatecanos.”

Actualmente, nuestra civilización enfrenta un gran reto con la pandemia y sus repercusiones económicas, por lo que subrayó:

“Hoy no es momento de mezquindades, ni de fragmentar más a la gente. Si las y los zacatecanos nos seguimos uniendo, bajo una misma bandera, vamos a empujar con mucha fuerza y sacar adelante nuestra tierra”.

Señaló que se avecina una segunda etapa, en la que se construirá un gran proyecto, tomando en cuenta a todas las voces, pues la propuesta estará cimentada en las necesidades de la población, nadie se quedará fuera.

En este evento, estuvieron presentes legisladores y legisladoras locales de Zacatecas, alcaldes y alcaldesas, Así como las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD.