Cinemex y Cinépolis Zacatecas: Cartelera y horarios de este 25 de agosto

Foto: Cortesía.

ZACATECAS.- Eres un cinéfilo y quieres saber que es lo que está en la cartelera de ambas compañías que Zacatecas tiene donde se presentan películas. A continuación te diremos la cartelera, horarios, estrenos o próximos estrenos que habrá tanto en Cinemex y Cinépolis Zacatecas. Asimismo te hablaremos de una pequeña sinopsis, por si estás interesado en la película no dudes en acudir a disfrutarla con tus seres queridos o solo, como te guste más.

Cartelera en Cinemex

Los estrenos que hay el día de hoy en Cinemex Zacatecas, ubicado en la Plaza Tahona que esta sobre la Avenida García, hay 3 que son:

¡Nop!

Jordan Peele (Déjame salir, Nosotros) reimagina la película del verano con una nueva pesadilla pop: la épica odisea de terror ¡NOP!. Dos residentes de un solitario barranco en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante. Sin duda el tráiler de la película está genial, pues muestra una interesante historia, además de que los efectos visuales son muy destacables.

After: Amor infinito

Este filme es muy interesante, pues nos plantea acerca de una relación tóxica. ¿Será su destino seguir estando juntos? El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle… él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él…

El hijo del diablo

Ten cuidad, no es un niño normal. Te encanta el terror, esta película es para ti, pues a decir verdad se muestra espeluznante, además los niños diabólicos siempre han sido un gran terror dentro de estas películas, pues siempre uno asocia a los pequeños con la inocencia y la ternura. Cuatro años después de la desaparición de su hijo, una pareja adopta de un orfanato a un niño. Extrañamente, con el tiempo el huérfano comienza a parecerse cada vez más a su hijo perdido. Cabe señalar que no es una película no recomendada a menores de 12 años.

Entre las películas más destables que están en Cinemex son:

Dragon Ball SUPER: Super hero.- Película del famoso anime Dragon Ball Z llega este icónico filme dirigido por Tetsuro Kodama. Se estrenó en México ya hace una semana, exactamente el 18 de agosto del 2022. Ha generado críticas y reseñas muy positivas donde señalan que es épica. Solo falta que tú vayas la disfrutes y generes tu propia opinión.

Tren Bala.- Este nuevo largometraje que cuenta con Brad Pitt como su principal estrella, fusiona –casi siempre con éxito- secuencias trepidantes de acción con situaciones cómicas y ridículas, consiguiendo que se posicione como uno de los blockbusters más divertidos de lo que llevamos en este irregular año cinematográfico.

Bestia.- Es una película de terror de supervivencia estadounidense de 2022 dirigida por Baltasar Kormákur a partir de un guión de Ryan Engle, basado en una historia de Jaime Primak Sullivan. El Doctor Nate Samuels regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su difunta mujer, con sus dos hijas para pasar unos días en la Sabana viendo la fauna del lugar. Lo que comenzó como un tranquilo viaje para la familia y una forma de estar recordar felizmente a su esposa y madre, se convertirá en una auténtica pesadilla. Un león salvaje se ha escapado del safari y comienza a dar caza al padre y sus hijas sin tregua alguna.

Horarios en Cinépolis

Las películas que podrás disfrutar el día de hoy en Cinépolis ubicado en Galerías Zacatecas son las siguientes. Recuerda que el costo de cada boleto es de adulto, 67 pesos mexicanos; niños y adultos de la 3 edad, 56 pesos, respectivamente. Puedes adquirir tus entradas a través de la siguiente liga (en línea cobran $4 de comisión por cada boleto) o bien acudiendo a las cajas de manera personal en las instalaciones del cine.

After: Amor Infinito

Bestia

DC Liga de Súpermascotas

Dragon Ball SUPER: Super Hero

El Hijo del Diablo

El Perro Samurai: La Leyenda de Kakamucho

El Teléfono Negro

Escalera al Infierno

Festival Nick Jr.

Minions: Nace Un Villano

¡Nop!

Thor: Amor y Trueno

Tren Bala

Próximos estrenos en Zacatecas

Cinépolis

Los próximos estrenos que tiene Cinépolis para la fecha más próxima que es el 1 de septiembre destacan, Vértigo, Lecciones para canallas, Mi dulce monstruo.

En la sala del arte se proyectará Adiós señor Haffmann.

¿Qué es la sala del arte de Cinépolis?

El mismo Cinépolis a través de su página oficial explica que Sala del Arte Cinépolis es un espacio permanente en 25 salas de la República Mexicana en donde podrás descubrir propuestas cinematográficas de los autores más reconocidos del cine mundial, las películas celebradas en festivales alrededor del mundo, así como documentales y películas clásicas del cine.