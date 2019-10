Chocan PAN y Morena por el aborto en el Congreso

ZACATECAS.- Mientras la bancada panista del Congreso local se pronunció por la defensa a la vida y en contra del aborto, dos diputados de Morena y la petista Gabriela Pinedo incluyeron en su propuesta para Ley de Amnistía a las madres y médicos que tengan procesos penales por el delito de interrupción del embarazo, siempre y cuando se trate de casos en los que la mamá estuvo de acuerdo.

La fracción panista que integran Emma Liseth López Murillo, Guadalupe Correa, Pedro Martínez y Édgar Viramontes advirtió en su iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que hay una pérdida de respeto al derecho por la vida.

“El hecho es que todo embrión es humano”. Por ello, en una postura en contra del aborto, propusieron adicionar en la ley que una “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.

En tanto, Gabriela Pinedo y los diputados de Morena Jesús Padilla y Héctor Menchaca propusieron incluir en un proyecto de Ley de Amnistía a las madres y médicos que hayan practicado el aborto con el consentimiento de la madre.

Quienes podrían ser beneficiarios con la amnistía también serían los sentenciados por robo simple, siempre y cuando no hayan incurrido en violencia y sus castigos no sean mayores a 5 años de cárcel, así como aquellos considerados presos políticos, con la condicionante de no haber cometido actos terroristas. Según la propuesta, los reincidentes no serán considerados para la Ley de Amnistía ni quienes hayan sido sentenciados por secuestro. Tampoco los que usaron armas de fuego para cometer delitos.

Los morenistas consideraron que las injusticias sociales orillaron a algunas personas a cometer delitos y, hay otras que pagan condenas por no acceder a una defensa jurídica adecuada.

Ley Provida

Se presentó ante el pleno de la 63 Legislatura la iniciativa de la Ley Provida, la cual considera como “ser humano desde la concepción hasta la muerte natural del individuo”.

De acuerdo a la iniciativa de ley, en el articulo único se adicionan los párrafos 5º y 6º del articulo 21 de la Constitución, en esta adición, se busca especificar que, “persona es todo aquel ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte natural y se descriminaliza el aborto”.

Aunque el aborto es considerado como un delito en contra de la vida humana, el legislador propone buscar una pena conmutativa proporcional y racional, por medio de la justicia restaurativa, ya que, “es una corresponsabilidad donde la maternidad debe atenderse y en su caso evitarse, por medio de prevención de embarazos informada”.

La iniciativa se analizará en diversas comisiones y en el Pleno, además podrán desarrollarse foros de discusión. Cabe recordar que el lunes pasado diputados panistas anunciaron su intención de proponer dicha iniciativa, también se mostraron optimistas para que pueda ser votada este mismo año, una vez completado el procedimiento.

Reacciones

Tanto feministas a favor del aborto como personas provida se hicieron presentes en el Congreso del Estado. Aunque no hubo confrontación como tal entre ambos grupos, el ambiente se notaba tenso.

Fenice Padilla antropóloga física forense, quien se considera como feminista, aseguró que la iniciativa presentada por Correa Valdez “es inquisitiva y hace referencia al medievo”, ya que las mujeres son expuestas a un escrutinio social, por ende asegura que los legisladores no están informados.