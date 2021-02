Chocan diputadas por Reforma al Issstezac

ZACATECAS.- La diputada Alma Dávila y Susana Rodríguez, de Morena y del Partido Verde, respectivamente, se acusaron mutuamente por su actuar respecto a la Reforma del Issstezac.

Dávila Luevano aseveró que sus compañeros legisladores son apáticos y están ausentes ante problemática que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

Lamentó que los diputados se encuentran enfocados en reelegirse, por lo que no quieren “hacer ruido” sobre el tema.

“No quieren resolver un problema tan importante como el del Issstezac (…) Deberían de corresponderle al pueblo con acciones si se quieren reelegir”, dijo.

Asimismo, mencionó que la dejaron plantada con los foros para promover las auditorías al organismo, las cuales pagó ella con un monto total de 840 mil pesos, según destacó.

Explicó que los diputados no le ayudaron con una simple cooperación.

“Hay diputados que se iba a sumar a pagar y no lo hicieron; yo cubrí el gasto. Les pedí su apoyo para pagar a la FCA de la UAZ y tampoco quisieron pagar”, comentó.

La quiebra del Issstezac

La legisladora pidió a Marco Vinicio Flores Guerrero, director de Issstezac, aceptar que no se ha administrado de manera correcta.

Afirmó que no quieren destacar lo anterior porque el gobierno va de salida “y no quiere hacer nada”; por lo que acusó “el Issstezac no ha tronado, lo quieren tronar”.

Insistió en que tienen todo para resolver los problemas del organismo, “pero no les interesa”.

Le responde el Verde

Por su parte, Susana Rodríguez Márquez, diputada del Partido Verde, advirtió que “no llevarán agua a su molino” y tampoco sacarán el tema de manera precipitada.

Explicó que la auditoría ya se hizo y se entregaron los resultados, pero lo que todavía no saben es por dónde empezar pues no es una reforma sencilla.

“La diputada Alma sigue en el tema y ella quiere ya sacarlo (respecto a la reforma)”, dijo.

Consideró que si no hay participación de todos los involucrados, con alguien van a quedar mal.

Finalmente, Rodríguez Márquez acusó a los líderes sindicales de “no bajar la información como debe ser” a sus agremiados, por lo que insistió que aprobar una reforma al Issstezac es algo irresponsable.