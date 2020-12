Caen 70% las ganancias de las empresas de recorridos turísticos

ZACATECAS.- Para cierre de año las empresas de recorridos turísticos en tranvía registran bajas en sus ventas de hasta el 70 por ciento.

Por la emergencia sanitaria de Covid-19, el sector del turismo registró graves afectaciones; sin embargo, ponen todo lo que está en sus manos para subsistir.

El encargado de ventas de una empresa zacatecana compartió que con altibajos logran mantenerse.

Por ejemplo, han tenido recorridos en los que el camión va únicamente con dos pasajeros, situación que no es costeable.

Ante este escenario, cuando las autoridades les permiten trabajar lo aprovechan en su totalidad.

“Nosotros ponemos el ejemplo de querer trabajar, con el uso de cubrebocas, tener gel en todos lados y priorizar los cuidados que ya sabemos”, explicó Pedro.

Para que no haya un brote de contagio de Covid-19 mantienen los tranvías limpios y desinfectados, esta actividad se hace cada que un recorrido termina.

Así mismo exigen el uso del cubrebocas en los pasajeros, aunque reconoció que hay personas que se niegan a obedecer las normas, es obligatorio.

Ya arriba de las unidades, el guía marca los espacios que deben permanecer libres, para respetar la distancia establecida.

Sin embargo, cuando hay grupos de familias no están de acuerdo y se juntan en una misma fila y es ahí cuando se generan las aglomeraciones.

Aun así, mencionó que no superan el cupo al 40% de la capacidad de los camiones, pero no quita que no se quieran separar.

Así mismo, destacó que todo el personal está capacitado para mantenerse al margen con los protocolos sanitarios.

Aunque es visible que hay turismo en Zacatecas, hay que generarles esa confianza para que se animen a viajar, expresó.

Pues en la capital hay más empresas que se dedican a lo mismo y aunque cada una se diferencia y tiene su toque, los recorridos son básicamente iguales.

Comentó que esperan en lo que resta del mes las ventas mejoren ya que, son varios los colaboradores y familias que dependen de ello.