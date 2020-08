Cae venta de calzado escolar por la pandemia

Derivado de la decisión de autoridades federales y estatales de continuar con la educación a distancia por la pandemia de coronavirus, la venta de calzado escolar se desplomó.

A decir de Ana María, encargada de la zapatería “Efectus”, ubicada en la calle Arroyo de la Plata en Zacatecas, en años anteriores la venta de zapatos y calzado deportivo para el regreso a clases comenzaba en julio pero este año “ha estado muerto”.

“No hemos vendido nada escolar, porque también había para escoltas, para preescolar y ahora no ha habido nada”, comentó.

Refirió que las únicas ventas que ha tenido son de zapatos deportivos para adultos, pero estas también han sido pocas.

Y esta situación se réplica en al menos tres zapaterías más.

Magaly, encargada de la zapatería “La Estrella”, también de la calle Arroyo de la Plata, explicó que en otros años la venta de zapato escolar era de entre el 30 y el 50 por ciento.

“Se vende por lo regular de toda la línea, pero para la escuela se vendía más el colegial, pero ya es normal” indicó.

Sin embargo, este año, no hubo venta, pese a que los costos no son elevados, ya que se ofertan zapatos desde los 126 hasta los 230 pesos o más dependido del modelo y la marca.

Magaly dijo que espera que la situación mejore en diciembre por la compra de regalos de Navidad.

Consideró que para los comerciantes de calzado está es la mejor temporada del año ya que también se da la entrega de aguinaldo.

En tanto que María, empleada de la zapatería “Elsa”, comentó que este año los preparativos para el regreso a clases pasaron desapercibidos.

Y, opinó que hasta que el regreso a clases sea presencial o haya una vacuna, las ventas no mejorarán.