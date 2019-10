Buscan que estudiantes eviten los vicios y practiquen deportes

ZACATECAS.- Ante el problema de que los estudiantes de preparatoria o universidad no practican ningún deporte, pues prefieren irse de parranda para tomar alcohol o consumir drogas, se implementó el programa denominado “Humanidades, Cultura Física y Deporte”.

Laura Gema Flores, directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y fundadora del programa, explicó que este proyecto comenzó desde el año pasado, con el propósito de unir a los estudiantes de humanidades y educación con el deporte.

Dijo que se cuenta con programas como: filosofía, historia, letras, antropología, docencia superior, estudios del desarrollo y humanidades, los cuales participarán en la estrategia para vincular a los alumnos en actividades físicas.

El programa incluye una serie de acciones encaminadas a concientizar a los estudiantes sobre los riesgos del consumo del alcohol y drogas. En contraparte se les explicarán los beneficios del deporte.

Además destacó la importancia de vincular el deporte con otras actividades como leer o participar en eventos culturales que son fundamentales para la formación del estudiante, lo que permite tener un panorama más amplio respecto a su desarrollo personal.

Laura Flores aseguró que el deporte y lo académico no están peleados. Sin embargo una persona que no realiza deporte y complementa sus actividades con la lectura de un libro, no puede decir que es un ser humano completo. Es por eso que su objetivo es encontrar la unión entre estas actividades.