Bibliotecas permitirán el uso de computadoras e internet

ZACATECAS.- Con el objetivo de permitir a estudiantes tomar clases en línea, la Coordinación Estatal de Bibliotecas lanzó una iniciativa para que en al menos 18 municipios del estado, se tenga el acceso a computadoras e internet a niños que no tienen estos servicios en sus casas.

Simitrio Quezada Martínez, coordinador estatal de Bibliotecas, informó que se han invitado a 18 municipios para que en sus bibliotecas permitan el acceso a los menores y se espera tener disponibles mínimo 54 equipos de computo, tres por cada uno.

El funcionario explicó que algunas bibliotecas tienen el modulo de servicio digital, otras en un área especial y solo unas pocas tienen las computadoras hasta el fondo de las bibliotecas “lo que hace difícil entrar sin tocar los libros”.

En este sentido, explicó que las bibliotecas deben permanecer cerradas hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde.

Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Educacion de Zacatecas (Seduzac) autorizaron la apertura de estos espacios en semaforo amarillo, únicamente para el uso de las computadoras.

Cabe mencionar que hasta el momento el único municipio que ha dado una respuesta favorable es el de Sombrerete.

Ahí tienen tres computadoras que al igual que el resto de los municipios, tendrán un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Entre los municipios invitados se encuentran Villa de Cos, Loreto, Teul González Ortega, Morelos, Fresnillo, Genaro Codina,, Rio Grande, Guadalupe y Zacatecas, estos dos últimos no han dado respuesta aún.

Sin precisar cuántas, Quezada Martínez informó que varias computadoras en bibliotecas del estado no funcionan, algunas llevan hasta dos o más años inservibles.

Al acudir a las comunidades y municipios, en compañía de ingenieros a revisar las maquinas se han encontrado con “actos de rapiña”.

Tal es el caso de Villa González, donde las computadoras no servían debido a que fueron robadas las tarjetas RAM.

No es posible que existan estos actos entre los mismos trabajadores del lugar; tampoco es aceptable que en el ayuntamiento hayan ingenieros y no quieran revisar las computadoras solo porque no les corresponde”, dijo el coordinador.