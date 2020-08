Avanza Ley Anti-Chatarra en Zacatecas, diputados le dicen sí

ZACATECAS.- La sanción y prohibición en la venta de alimentos con alto contenido calórico en niños avanza en Zacatecas con un sí por parte de los 30 diputados locales a la denominada Ley Anti-Chatarra.

Pese al visto bueno de la ley, las tiendas de abarrotes son las que advierten pérdidas superiores al 50% en sus ventas.

Marcelina Saucedo Venegas, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacope), aseguró que la iniciativa no tiene fundamento.

Es algo nunca antes visto e inesperado ante esta crisis que tiene a los negocios cerrados porque no pudieron sobrevivir. Son cosas que no tienen ningún fundamento y que no traen nada bueno”, dijo.