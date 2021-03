Así se vivió el último día de vacunación en Guadalupe y Zacatecas

ZACATECAS.- A través de redes sociales el gobernador Alejandro Tello Cristerna recordó a la población de la capital que hoy era el último día del Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años.

De acuerdo con la secretaría del Bienestar se estarán aplicando un aproximado de mil a mil 500 vacunas.

Las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) estuvieron abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde recibiendo a habitantes de 26 colonias como lo son Tres Cruces, Centro Histórico, fraccionamiento Ex Hacienda de Bernárdez, Hidráulica, Fovissste, San Francisco de los Herrera, Fuentes del Bosque, entre otras.

Sin filas y en orden, los adultos mayores fueron llegando a pie o a bordo de la camioneta que fue puesta en servicio para trasladarlos hasta la explanada del antiguo Teatro del Pueblo.

Con CURP en mano, identificación, acta de nacimiento o el folio de registro que obtuvieron mediante mivacuna.salud.gob.mx, las personas arribaron a la mesas donde las brigadas de Servidores de la Nación ya los esperaban pasa tomar sus datos.

En menos de tres minutos y con su número de turno pegado al pecho, aguardaron para que personal médico los dirigiera hasta otra mesa en donde estaba una hilera con el biológico.

Algunos de los adultos mayores ibas acompañados por sus hijos o nietos y otros decidieron acudir por su vacuna solos.

Con el brazo izquierdo descubierto para la inyección, María de la Luz quería que los médicos le sacarán plática, “que no ve que así le estoy hablando y no me duele”.

A otros tenían que indicarles con una voz fuerte que posición debían tomar, ya que no iban con algún familiar que los apoyará.

“Mis hijos fueron los que me animaron, yo no quería venir y aquí estoy”, dijo uno de los vacunados que solo aguardaba que trascurriera el tiempo indicado para descargar alguna reacción alérgica. “Yo me enteré por mis vecinas y las noticias y ya me la puse”, platicó otra persona que esperaba su turno.

Invitan a vacunarse

Imelda Escamilla acudió acompañada por uno de sus hijos y aplaudió la “súper atención” que le dieron.

“Yo le digo a los que no han venido que no sean tontos, es la vida la vacuna hay que venir, no se tardan nada y todo está perfecto”, dijo.

Expresó que hubo familiares que enfermaron y otros que murieron de Covid-19, “yo por eso les digo que la vacuna es vida”.