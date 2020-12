Así reaccionan a la muerte de Luis Enrique Mercado

ZACATECAS.- Personalidades zacatecanas y colaboradores de Grupo Imagenzac emitieron un mensaje ante la muerte de Luis Enrique Mercado, un periodista muy querido en México.

“Yo supe de Luis Enrique en los 70’s… Fue frecuente el trato, la amistad; recuerdo sus enseñanzas y la noticia me ha impactado por lo que él representó en mi formación periodística y la visión que tenía en muchas cosas”.

“Para mí Luis Enrique fue un referente en el periodismo, pero mi relación con él fue cuando yo llegué a ser presidente de la Coparmex, pues fue el primer periodista que me abrió, me aconsejó y me enseñó muchas cosas.