Aseguran que habrá castigos a ex funcionarios

El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que no habrá impunidad ni protección para nadie debido a las observaciones por 2 mil 320 millones de pesos que hizo la Secretaría de la Función Pública federal a la entidad, como parte de las irregularidades detectadas en los ejercicios del 2013 al 2018.

Debido a esta situación, informó que ya fueron sancionados algunos servidores públicos y que en la actualidad están pendientes 100 procedimientos de responsabilidad administrativa.

“Le solicité al auditor Superior de la Federación (David Rogelio Colmenares Páramo) que castigara a quien tuviera que castigarse”, aseguró Tello Cristerna.

El mandatario estatal reconoció que es de su competencia solventar las observaciones hechas por la SFP federal, debido a que él es el responsable de las instituciones; sin embargo, se mostró convencido de poder resolver el problema sin afectar las finanzas del estado.

Explicó que las observaciones hechas por la SFP no son por malversación de recursos, sino por omisión e irresponsabilidad en la entrega de la documentación comprobatoria.

El gobernador del estado detalló que entre las observaciones hechas, mil 400 millones de pesos corresponden a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mientras que otra parte del recurso es del pari passu que el estado debe aportar para subsistemas del sector educativo.

Por su parte, Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública en el estado, precisó que los funcionarios que fueron sancionados son subdirectores y supervisores vinculados a las dependencias que ejecutaron las obras.

Agregó que 200 millones de pesos de las observaciones hechas por la SFP corresponden a la actual administración en el periodo 2017 – 2018, pero aseguró que todavía están en tiempo para solventar el recurso.

La funcionaria dijo que esta cantidad se debe a que el estado no hizo la aportación del 50% al presupuesto que etiquetó la federación en algunos programas educativos; no obstante, informó que se buscará aclarar que no hubo daño al erario público para que sea solventado.

Además, comentó que buscarán que desaparezcan las aportaciones compartidas entre la federación y el estado del 50% cada uno y, en todo caso, que Zacatecas sólo aporte el recurso que sí puede destinar.